PC QUER IDENTIFICAR AS PESSOAS QUE DESCUMPRIRAM DECRETO EM SIMÃO DIAS

11/05/20 - 14:00:08

A Polícia Civil de Sergipe informa que, após a circulação de uma fotografia veiculada nas redes sociais, em que um grupo de pessoas está reunido em via pública, consumindo bebidas alcoólicas na cidade de Simão Dias, já instaurou procedimento policial para identificar todos os envolvidos, os quais responderão pelo crime de infração à medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268, do Código Penal.

O Estado de Sergipe, por meio dos Decretos 40.567 e 40592 de 2020, proibiu a promoção de eventos e reuniões de qualquer natureza até o dia 18 de maio de 2020, como forma de conter a propagação da contaminação por coronavírus. Um dos indivíduos do grupo foi identificado como servidor da Guarda Municipal de Simão Dias, cedido à delegacia do município, o qual, a partir de hoje, estará afastado das funções por 14 dias, cumprindo período de quarentena, e será responsabilizado na forma da lei.

Desta forma, a delegacia local alerta a todos que obedeçam às normas de isolamento e distanciamento sociais, com o intuito de minimizar a propagação do vírus e a consequente perda de vidas.

“As Polícias Civil e Militar continuam trabalhando em defesa de toda a sociedade, combatendo o crime, restabelecendo a paz social e, em tempos de pandemia, resguardando a saúde pública”, finaliza o delegado Clever Farias.

SSP