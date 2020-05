Pós-pandemia alguns negócios devem desaparecer e outros tendem a se firmar

11/05/20 - 16:51:51

Assunto será discutido nesta terça-feira com o empresário e especialista em recuperação de empresas, Milton Andrade

Estudos mostram que, em abril, pelo menos 90% dos pequenos negócios registraram queda no faturamento. Com a pandemia, a previsão é que parte dos aproximados 16 milhões das micro e pequenas empresas abertas no Brasil sofram forte impacto por não terem fôlego financeiro para manter o equilíbrio das contas.

“Agora o desafio é sobreviver e após a pandemia retomar o crescimento”, disse o empresário Milton Andrade, que é especialista em recuperação de empresas. Nesta terça-feira (12) ele participará de uma Live promovida pela Set Comunicação Estratégica, através do Instagram @7set.comunicacao, às 16h.

Na conversa, conduzida pela jornalista Katia Santana, Milton Andrade vai apontar as estratégias que podem ser adotadas nessa nova dinâmica econômica e social antecipada pelo coronavírus, considerando o fato que muitos empreendimentos ficarão pelo caminho e outros tendem a se surgir e se estabelecer no mercado.

“Nesse cenário a palavra de ordem é reinventar-se. Estamos diante de um caminho sem volta e há uma nova realidade posta que tende a se firmar pós-pandemia”, afirmou Katia, citando o caso do setor de alimentação, onde o delivery ganhou força e tem salvado, mesmo que de forma mais reduzida, o faturamento de alguns.

