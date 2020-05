Prefeitura de Lagarto esclarece informação sobre contratação de professores

11/05/20 - 14:21:37

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal da Educação, vem a público esclarecer que a contratação de 24 professores feita pela rede municipal de ensino se deu antes do início da pandemia. Apesar de que o que está sendo divulgado através de um blog informa que a contratações foram realizadas no mês de abril, a Secretaria Municipal de Educação explica que houve um erro de digitação da pessoa que alimenta o Portal da Transparência.

Como pode ser visto e comprovado nos contratos em anexo, as contratações foram efetivadas no dia 2 de março deste ano, portanto, antes do início das medidas de segurança contra a pandemia do coronavírus, sendo que o primeiro decreto emergencial foi assinado no dia 17 de março de 2020.

A Secretaria Municipal de Educação lamenta o ocorrido e garante que a correção será feita. No mais, a Prefeitura de Lagarto informa que preza pela transparência, zelo e cuidado com a aplicação de recursos públicos.

PREFEITURA DE LAGARTO