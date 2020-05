PMA INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA CAPITAL

11/05/20 - 16:37:37

A Prefeitura de Aracaju intensificou nesta segunda-feira,11, as fiscalizações aos estabelecimentos comerciais da capital, para atendimento das medidas emergenciais de enfrentamento ao coronavírus. O trabalho desenvolvido pela Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), com o apoio da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), contemplou regiões do bairro São Conrado, no Conjunto Orlando Dantas e proximidades do bairro Santa Maria.

De maneira integrada, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e Defesa Civil, em parceria com a PM, fiscalizaram 52 estabelecimentos comerciais. Dos locais averiguados, 11 foram interditados, 33 foram orientados e oito deles receberam notificação.

“Infelizmente as pessoas vêm descumprindo os decretos do Estado e do Município, e nós não podemos admitir essa situação, nem parar essas fiscalizações. Ao contrário, nós temos plena consciência e total certeza de que isso é necessário para preservar vidas e conceder dignidade para as pessoas que precisem de atendimento na rede pública de saúde. O caso é grave e o momento é extremamente delicado”, enfatiza o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

O secretário afirma que as fiscalizações ficarão mais rígidas. “Ao contrário do que possam pensar alguns, nós não vamos esmorecer. Vamos fiscalizar de forma cada vez mais dura para que possamos achatar a curva e proporcionar dignidade às pessoas que precisarem de atendimento”, garante.

As ações vêm ocorrendo de maneira integrada com a Polícias Militar de Sergipe. “A Polícia Militar tem trabalho junto conosco e nós junto com ela, para que todas as forças de segurança do estado e do município possam seguir um só norte, que é o de diminuir a propagação desse vírus, que tem causado muitas mortes no mundo todo”, afirma Luís Fernando.

“É preciso ter consciência. Não esperem que um parente morra para acreditar que essa doença é perigosa. Estaremos combativos, juntos, e Aracaju não abrirá mão da fiscalização e do seu poder de cuidar das pessoas, cuidar da cidade e de dar cada vez mais dignidade a todos que precisam”, completa o secretário.

Informações e foto GMA