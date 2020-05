Prefeitura recomenda uso de máscara a condutores de veículos

11/05/20 - 07:18:16

Recentemente, foi divulgada a informação de que condutores de veículos que fossem pegos sem máscara seriam multados. Apesar de se tratar de uma fake news (notícia falsa), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), seguindo as orientações de órgãos da saúde, recomenda o uso de máscara a motoristas e motociclistas.

De acordo com o agente de trânsito e integrante da Coordenadoria de Educação (CET) da SMTT, Diego Soares, não há artigo no Código Brasileiro de Trânsito (CTB) que trara sobre equipamentos de segurança, como máscaras, no entanto, a mesma recomendação é que os condutores utilizem.

“Podemos comparar o uso da máscara ao do cinto de segurança, que as pessoas utilizam para salvar suas vidas. Com a máscara deve-se ter o mesmo pensamento. Mesmo que não seja autuado, punido por não usar, a preocupação é com a vida. O decreto municipal não propõe sanção, mas existe a preocupação, de que os condutores utilizem, mesmo estando sozinhos, e há obrigatoriedade se estiver com passageiros”, ressalta Soares.

Assim como os demais órgãos da Prefeitura, a SMTT tem realizado um trabalho focado na orientação, seja de condutores ou pedestres, como explica o agente de trânsito.

“O trabalho da Coordenadoria da Educação é realizado, principalmente, nas ruas. Porém, com o isolamento e distanciamento social, nossas ações têm se voltado muito para as redes sociais, já que as pessoas também têm recorrido muito a elas durante a quarentena. Assim, seguimos orientando as pessoas sobre questões relacionadas ao trânsito e, neste momento, reforçando a extrema necessidade de proteger vidas”, frisa Diego.

Uma das bases da educação é a informação e, para Diego, quanto mais munir a população de conhecimento, melhor para que se possa controlar a proliferação do vírus. “Existe muita fake news sendo disparada para confundir as pessoas, por isso, pedimos que a população se mantenha informada, mas que procure fontes oficiais para não cometer equívocos e acabe colocando vidas em risco. É preciso de manter atento”, orienta.

Distribuição de máscaras

Por intermédio da SMTT, a Prefeitura de Aracaju iniciou no último dia 30 uma campanha educativa sobre o uso de máscara no transporte público, distribuindo 10 mil destes insumos e orientando sobre os cuidados para higienização correta do equipamento. A iniciativa foi planejada levando em consideração o decreto municipal do dia 28 de abril, que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção em áreas públicas, como uma medida para evitar a propagação de covid-19.

A campanha continuará pelas próximas três semanas, com o objetivo de distribuir um total de 50 mil máscaras reutilizáveis. “Essa é uma ação de educação para a população em geral sobre os cuidados com a higiene, como lavar as máscaras, e a importância da proteção tanto para quem usa quanto para os familiares. Além disso, possui uma relevância social, uma vez que garante este insumo para aqueles que eventualmente não puderam adquirir”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Em casos de dúvidas referentes a trânsito, a população pode recorrer à Ouvidoria da SMTT, pelo telefone 3238-4646, ou mesmo pelas redes sociais do órgão municipal, Instagram e Twitter (@smttaju).

