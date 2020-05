Sergipanos que testaram positivo covid-19 apelam para população ficar em casa

11/05/20 - 07:03:00

Travar uma batalha contra um inimigo invisível foi um desafio que dona Maria Celeste não esperava. “A princípio eu não acreditava muito. Eu não parava para assimilar o que era o coronavírus, até que um dia ele chegou com força na minha vida”, conta a mulher diagnosticada com o novo coronavírus.

Celeste teve alta do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) no dia 27 de abril após ficar internada na UTI por 21 dias. A luta e o carisma dela conquistaram médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. “Quando eu cheguei aqui, sinceramente, eu encontrei anjos. Encontrei um hospital que era oposto a tudo o que eu imaginava na minha vida”, relatou durante sua saída da unidade de saúde.

Celeste deixou um recado para que as normas de distanciamento social e de higiene sejam respeitadas. “Fiquem em casa, usem a máscara”, pediu Maria Celeste.

Aos poucos a cena se repete nas unidades hospitalares de Sergipe. Até o momento, 107 sergipanos receberam alta hospitalar.

No Hospital Regional Jessé de Andrade Fontes, uma das unidades referenciadas para o atendimento à população no município de Estância, Dona Eleildes é uma das pacientes curadas. Na saída do hospital ela foi carregada em uma cadeira de rodas por um enfermeiro. A máscara escondia o sorriso, mas não as lágrimas.

Segurando um cartaz escrito “venci esta luta”, a estanciana foi surpreendida pela equipe médica com balões coloridos, cartazes e aplausos.

A cada vitória contra a Covid-19, é plantada no coração das pessoas a esperança de que, com a cooperação de todos os sergipanos, logo a pandemia será apenas uma lembrança triste.

Em Sergipe, o primeiro registro de contaminação pela Covid ocorreu no dia 14 de março. Neste domingo, 10 de maio, já são 1.588 pessoas infectadas e 33 mortes.

O governo do Estado vem ampliando o numero de leitos específicos para tratar os pacientes. Já são 100 leitos de UTI e 232 de enfermaria em toda rede pública e privada. “ Entre maio e junho, será o pico de crescimento do coronavírus no Estado de Sergipe. Por isso, estamos mobilizando toda nossa rede, e também buscando outras redes de assistência, para garantir mais leitos a esses pacientes. Faço um apelo para que as pessoas evitem sair de casa para evitar que mais pessoas sejam contaminadas ”, declarou o governador Belivaldo Chagas.

Informações e foto ASN