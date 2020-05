Técnicos da UFS prevêem pane no sistema de Saúde e sugerem lockdown em Aracaju

11/05/20 - 19:21:40

Trabalho realizado pelo professor André Maurício Conceição de Souza, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) sobre a infecção viral pelo SARS-CoV-2 e suas consequências para a saúde humana “transformaram-se numa das maiores tragédias da história recente. Desde o início de 2020, a cada dia, vemos o avanço da epidemia em todos os países do mundo”.

Em sua apresentação ele diz que “desde o início da epidemia em Sergipe, a Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, vem fazendo um trabalho incansável de coleta de informações e controle de

isolamento dos casos de covid-19. Através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde são apresentados boletins diários com as principais informações sobre a epidemia no

estado.

– Diante deste grave momento, o Grupo de Mecânica Estatística da Universidade Federal de Sergipe decidiu encarar cientificamente esta problemática, e a partir da expertise de seus pesquisadores em trabalhar com métodos estatísticos e simulações físicas, vem produzindo trabalhos científicos sobre a infecção viral pelo SARS-CoV-2. Os professores Francisco A. G, Almeida e Gerson C. Duarte-Filho, em colaboração com pesquisadores de outras universidades, apresentaram uma nota técnica e tem um trabalho submetido usando o modelo de Richards

para descrever as curvas de fatalidade do Covid-19, disse em sua introdução.

O professor André M. C. Souza desenvolveu um modelo de evolução epidemiológica usando como base os modelos do grupo do Imperial College London. Foram parametrizados a densidade populacional por bairros, pirâmide etária, distribuição de domicílios da região metropolitana de Aracaju. Já foram divulgados alguns resultados preliminares. Entretanto, ainda não há publicação sobre esta pesquisa.

Sugere um possível lockdown -A partir de dados sobre a Covid-19 no Estado de Sergipe, o professor André Souza fez uma análise detalhada de um conjunto de treze variáveis, algumas não exploradas no estudo do Covid-19 em Sergipe. Ficam claros os impactos dos Decretos de manutenção ou flexibilização das medidas de distanciamento social.

Vimos que a suspensão das medidas de distanciamento foi precoce e, neste momento, passamos por um período de descontrole da epidemia em Sergipe. Além de um aumento no número de casos, isto já esperado, temos tido um aumento substancial da taxa de ocupação de leitos hospitalares.

Continuando as taxas atuais, em pouco mais de uma semana, a quase totalidade de leitos hospitalares, incluindo de UTI estarão ocupados. Pode-se concluir em nossas análises que os decretos governamentais de manutenção ou flexibilização de quarentena tiveram impacto cerca de 5 dias após serem tomadas.

Algumas medidas para diminuir a flexibilização foram tomadas no final da semana passada, portanto, devemos esperar seus impactos nestes dias. Dessa forma, será de grande importância a análise das nossas variáveis nos próximos dois dias, pois mantidas as taxas atuais, sugerimos um possível lockdown (bloqueio total) no mínimo na capital de Sergipe.