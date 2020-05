Daniel, do BBB20, passa a quarentena em Nova Friburgo e conta sobre relacionamento com Marcela: ‘Falo com ela todos os dias’. Gaúcho revela que ainda está assimilando o fim do programa

12/05/20 - 17:14:11

Já faz duas semanas que o BBB20 acabou e os fãs do programa estão órfãos das festas, paredões, tretas e eliminações. Mas as redes sociais estão aí para matarmos as saudades dos ex-participantes, não é mesmo? Daniel Lenhardt conta que tem recebido muito carinho dos fãs em seu perfil no Instagram e que tem conseguido manter contato com os ex-brothers.

De quarentena em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, o ex-BBB conta que tem aproveitado o momento para assimilar tudo o que aconteceu dentro da casa e ficar mais perto de seus irmãos.

“Estou tentando assimilar tudo que aconteceu dentro da casa. Às vezes a ficha não cai. Mas estou recebendo muito apoio dos fãs. A quarentena está muito difícil, mas o carinho dos fãs está sendo muito bom e confortante”, conta.

“Estou passando a quarentena no interior do Rio com meus irmãos e tem muita natureza, eu precisava muito disso”, reflete.