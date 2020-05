Capitão Samuel: “O estado precisa manter estrutura de UTIs criadas para a crise”, afirma

12/05/20 - 14:43:08

Bastante preocupado com a situação da saúde pública em Sergipe, o deputado estadual Capitão Samuel analisou o quadro atual estado. Ele lembra que Belivaldo Chagas foi um dos governadores que abriu leitos nos hospitais para dar suporte à crise instaurada por conta da pandemia do Covid-19.

Segundo o parlamentar, quando este momento passar, será a hora de iniciar uma nova luta, em busca da permanência dessa estrutura criada para dar mais suporte ao povo sergipano por conta do Covid-19. Antes da pandemia existiam 58 leitos públicos de UTIs, hoje esse número, praticamente, dobrou e isso precisa ser mantido. Sempre presenciamos a batalha de dezenas de pacientes em busca de um leito de UTI público em Sergipe. Com a permanência dos leitos essa dificuldade por UTI será muito reduzida.

Segundo o Capitão Samuel existiam hospitais com estrutura física já prontas e que não funcionavam. “O governador Belivaldo Chagas priorizou a abertura destes espaços para atender a pandemia. Assim, aumenta a capacidade de atendimento à população. Nos hospitais beneficentes das cidades de Riachuelo, Capela, Propriá, Estância e Aracaju, os leitos eu que se encontravam fechados foram reabertos para das suporte os casos de COVID-19. Todo esse atendimento foi credenciado pelo SUS para prestar este serviço específico. Nós precisamos, depois da pandemia, manter os leitos destes hospitais abertos para continuar servindo ao povo sergipano”, afirma.

Segundo o parlamentar o HPM é um hospital que nunca devia ter fechado as suas portas. “O Hospital da Polícia é um exemplo de estrutura que foi reaberta, por conta do Covid, e que precisa ser mantido aberto pós pandemia. Ele tem uma estrutura capaz de realizar 400 cirurgias eletivas ao mês. Se ele permanecer em pleno funcionamento dará um alívio enorme para a população e irá desafogar a fila de cirurgias do SUS”, ressalta.

Por Anne Isabelle