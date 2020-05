Com foco na pós pandemia Unit Carreiras mantém oficinas e entrevistas virtuais

12/05/20 - 05:43:16

Além dos estágios ofertados a partir das parcerias com empresas e instituições que entendem a importância do aprendizado prático, o Unit Carreiras, departamento institucional, cuja gerência geral é da professora Janaína Machado, vem intensificando suas ações neste período de pandemia.

“O que se pretende é que estejamos preparados para capacitar o aluno a fim de que ele consiga estágio e emprego após a volta à normalidade”, revela Janaína. Ela reconhece que, por motivos diversos, as empresas não se prepararam para o enfrentamento da crise, motivo pelo qual, neste momento, não tem havido contratações.

Janaína considera a importância de capacitar o aluno para o mercado de trabalho. Por isso, o Unit Carreiras segue com entrevistas que são realizadas por meio de plataformas virtuais e, posteriormente, encaminhadas para eventuais empresas interessadas.

Já a coordenadora do setor na Unit Sergipe, Maria Luisa Teodoro, ressalta que, em razão do atual momento, houve uma diminuição na oferta de oportunidades. “Ainda assim, as que recebemos são disponibilizadas por meio do portal Carreiras, que os alunos e egressos acessam via ícone do Magister”, diz Luisa. Ela ressalta a importância de acessar o portal, inclusive para manter o currículo atualizado.

“Temos certeza que são tempos difíceis, mas que nos ensinam a continuar nos aprimorando, inclusive aproveitando o momento para estudar mais, nos capacitar mais e, assim, buscarmos os diferenciais competitivos para que, em breve, possamos retornar com força total para o mercado de trabalho”, pondera a coordenadora.

Oportunidade para estudantes

“Por meio do Google Classroom, selecionamos temas voltados para empregabilidade dos nossos alunos. Então, de forma gratuita, eles participam de oficinas virtuais, além terem acesso a materiais complementares, sempre com o objetivo de ajudá-los com dicas importantes para que estejam sempre atentos a desenvolver seus talentos.”

Os alunos interessados no Carreiras Virtual devem entrar em contato pelo e-mail [email protected], e a equipe estará prontamente disponível para orientar sobre como fazer parte.

Fonte e foto assessoria