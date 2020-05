Fina Estampa- Patrícia perde o bebê, rejeita Tereza Cristina e faz pedido a Griselda. Rivais dão trégua e rezam juntas no hospital

Rafael (Marco Pigossi) não aceitou o fim do noivado com Amália (Sophie Charlotte) e procurou a ex para tentar reatar o relacionamento. O que ele não esperava é que a filha de Griselda (Lilia Cabral) havia proibido sua entrada no condomínio e, ao invadir o local de moto, acabou atropelando Patrícia (Adriana Birolli).