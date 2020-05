GOVERNADOR DE SERGIPE DIZ QUE NÃO IRÁ SEGUIR AS NOVAS DIRETRIZES FEDERAIS

12/05/20 - 11:21:01

O superintendente de Comunicação do Governo de Sergipe, Givaldo Ricardo, informou na manha desta terça-feira (12) que o governador Belivaldo Chagas, não irá seguir as novas diretrizes do governo federal que autorizou a reabertura de salões de beleza, barbearias e academias.

Givaldo Ricardo explicou “o momento não orienta por flexibilização” e afirmou que um novo decreto sobre isolamento social no estado só será feito no próximo dia 18. “A situação atual que Sergipe está, com crescimento diário de número de casos, não é propício à nova flexibilização”, disse o superintendente.

O estado de Sergipe registrou até o momento, 1.800 diagnósticos positivos e 37 mortes pela Covid-19.

Sobre a decisão do presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia decidido que cabe aos estados e municípios estabelecer políticas de saúde, incluindo a classificação de atividades essenciais.