Governo emite recomendações exigindo cumprimento de regras nos canteiros

12/05/20 - 13:06:04

Uso de máscaras de proteção e luvas, cuidados com higiene e distanciamento entre pessoal são rigorosamente respeitados

Mesmo com boa parte dos trabalhos voltados à prevenção e combate ao novo coronavírus, o Governo de Sergipe dá continuidade à execução de atividades essenciais ao progresso e desenvolvimento, para que, quando enfim a pandemia passar, o Estado possa estar preparado para a retomada do crescimento econômico e social.

Para dar prosseguimento as atividades de construção civil referentes a obras públicas consideradas essenciais, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), emitiu notificação para que empresas contratadas adotem medidas preventivas de higiene e proteção estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), reforçadas pelo Ministério da Saúde e também por meio do Decreto Estadual.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a exigência no uso de equipamentos de segurança é uma determinação do Governo de Sergipe às empresas do ramo da construção civil contratadas. “Após a assinatura do Decreto de Isolamento Social, todas as empresas que executam as intervenções sob responsabilidade do Executivo Estadual foram notificadas para estarem atentas ao uso do equipamentos de segurança e prevenção nos canteiros de obras”, explica.

Ubirajara Barreto destaca que existe uma fiscalização para o cumprimento das medidas por parte do Governo do Estado. “Estivemos com todos os empreiteiros e fizemos o alerta da importância em não apenas cumprir a determinação do Decreto, mas, sobretudo de manter o trabalhador na obra seguro, fazendo o uso de máscaras de proteção e demais equipamentos necessários, a depender do tipo de serviço de cada trabalhador. Diariamente nossa equipe de fiscais visitam as obras em andamento e constatam que as empresas estão cumprindo a determinação, tanto no uso dos EPI’s, quanto no distanciamento entre os profissionais”, detalha.

Um exemplo próximo do cumprimento das determinações é na recuperação da Rodovia João Bebe Água (SE-065), entre Aracaju e o município de São Cristóvão. “Por se tratar de uma importante obra em execução na região metropolitana de Aracaju, onde o fluxo de veículos é maior, qualquer pessoa que por ela trafegue, verá que a obra atende a todas as normas de orientação da OMS, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipais de Saúde, e pode constatar que todos os trabalhadores seguem as orientações de distanciamento, bem como o uso de equipamentos de proteção individual e de higienização, ações estas desenvolvidas de igual maneira nos demais canteiros de obras gerenciadas pelo Governo do Estado”, enfatiza Ubirajara Barreto.

Com informações da ASN

Foto Marcos Rodrigues