Itabaiana se estrutura para instalar leitos de retaguarda para tratamento do covid-19

12/05/20 - 05:19:08

Uma das características da atual pandemia do novo coronavírus é a necessidade de as políticas públicas de saúde terem atualizações constantes, isso em busca de formas mais eficazes de combate à contaminação. Mas uma outra frente se faz cada vez mais necessária: a atuação no tratamento de pessoas que foram infectadas e que apresentaram sintomas da Covid-19, doença respiratória causada pelo vírus. Nesse sentido, as ações da Prefeitura de Itabaiana não param.

E nesta segunda-feira, 11, mais uma boa notícia para a população itabaianense. É que, após reunião com a secretária de Saúde, Mara Rúbia, e sua equipe, o prefeito Valmir de Francisquinho confirmou que o município deu início ao processo para a montagem de leitos de retaguarda, que funcionarão como anteparos na rede pública municipal para recebimento de pacientes que apresentarem os sintomas.

“Claro que temos a consciência de que esse atendimento e acolhimento não é de responsabilidade do município, que cuida da atenção básica. Mas a Prefeitura de Itabaiana não se omitiria jamais em um assunto tão sério. Por isso daremos nossa contribuição para que os casos de contaminação que tenham a manifestação dos sintomas possam ser atendidos inicialmente já na rede municipal”, disse o prefeito.

A secretária de Saúde, aliás, já vinha buscando alternativas para que esses leitos de retaguarda pudessem funcionar. “Já definimos até o local, que será do município mesmo, evitando maiores custos, de maneira a concentrarmos os gastos em equipamentos que possam ajudar no cuidado com as pessoas”, disse Mara Rúbia. Assim, ainda essa semana serão dados maiores detalhes de quando e como funcionarão os leitos, mas os processos já foram todos iniciados.

Para o secretário Chefe de Gabinete, Adailton Sousa, que também participou da reunião, ao lado da tutora do PlanificaSUS, Priscilla Melo, e da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Lais Menezes, essa é uma ação que demonstra que o interesse público na atual gestão municipal itabaianense está acima de quaisquer outras questões. “A meta da Prefeitura Municipal de Itabaiana é montar leitos de retaguarda para que a população seja atendida também pela Prefeitura, desafogando os hospitais”, finalizou Adailton Sousa.

