João Daniel reafirma apoio à pauta da categoria que está no combate à Covid-19

12/05/20 - 16:42:41

No dia dedicado a enfermeiras e enfermeiros, o deputado federal João Daniel (PT/SE) destacou a data, durante participação na sessão remota da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, dia 12. Ele saudou esses grandes lutadores que estão na linha de frente na prestação de serviço à saúde e que durante esta pandemia causada pelo novo coronavírus têm tido um papel fundamental na assistência à população. “Grandes lutadores e lutadoras. Milhares de enfermeiros e enfermeiras já morreram no mundo pela Covid-19, no Brasil estamos próximo de 100 profissionais e a cada dia aumenta esta pandemia no Brasil, e onde de onde devia sair todas as orientações da saúde, que é o presidente, lamentavelmente não vem, pois ele não segue, mas faz justamente o contrário”, disse.

Em sua homenagem aos enfermeiros e enfermeiras, João Daniel ressaltou o seu apoio às pautas da categoria que estão em tramitação na Câmara dos Deputados, a exemplo do projeto de lei 2295/200, que trata sobre a jornada de trabalho de 30 horas para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Inclusive, o deputado é autor do requerimento 324/2020, para que o PL das 30 horas seja incluído na Ordem do Dia da Casa.

“Apoiamos também o PL 1491/2020 que dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade para os profissionais da área da saúde enquanto durarem os efeitos do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020 (calamidade pública) por conta do coronavirus”, acrescentou João Daniel. O parlamentar é ainda autor do requerimento 1040/2020 para inclusão na ordem do dia.

Por Edjane Oliveira