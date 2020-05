MESMO COM AUMENTO DE 2,86%, ARACAJU TEM A CESTA BÁSICA MAIS BARATA DO PAÍS

12/05/20 - 07:14:11

O custo da cesta básica em Aracaju fechou o mês de abril com o menor valor entre as capitais e registrou valor de R$ 401,37. Isso mostra um aumento de 2,86% no comparativo do mês anterior

A pesquisa é realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), é feita em 17 cidades brasileiras.

Segundo o Dieese, no comparativo com o ano passado, apenas Brasília e Aracaju apresentaram queda no custo da cesta básica, -3,65% e -0,82%, respectivamente.

A pesquisa mostra que os produtos da cesta subiram em 16 capitais pesquisadas, só Brasília registrou queda (-3,25%). Os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 401,37) e Salvador (R$ 425,12).