Mesmo com testes negativos, Belivaldo se mantém de quarentena em Simão Dias

12/05/20 - 00:24:18

O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai permanecer em Simão Dias cumprindo quarentena e está despachando em home office, por uma decisão de ordem pessoal. Ele chegou lá na quinta-feira (07), depois que se submeteu a dois testes sobre a presença do Covid-19 e ambos deram negativo.

– Estou aqui com os resultados do exame, se você quiser lhe mostro. Não escondo nada de ninguém, brincou o governador que vem trabalhando normalmente, usando telefone e a internet, para comunicação com secretários, assessores, aliados políticos e quem mais estiver em pauta.

O governador conversou com o médico infectologista, que o aconselhou a ficar em Simão Dias sem apresentar nenhum sintoma da doença e “sentindo-se bem”. Todos os dias mede a pressão, a temperatura e está sentindo-se bem, sem qualquer alteração.

A decisão de entrar em quarentena, é que um procurador do Estado e um dos seus assessores que o serve no terceiro andar do Palácio dos Despachos fizeram testes e deram positivo. Tem consciência, entretanto, que se sentir qualquer sintoma terá que vir para Aracaju imediatamente, onde se submeterá a novos testes.

Belivaldo Chagas assinou decreto, nesta segunda-feira (11) incluindo a sexta-feira como ponto facultativo para servidores do Estado: “Como a segunda-feira também é ponto facultativo, os funcionários só vão ao trabalho por três dias, o que reduz muito as saídas e aumenta o isolamento social, o que deve provocar uma redução nos casos”.