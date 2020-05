Milton quer vender testes rápidos à Alese por R$300. É ‘absurdo’ Estado pagar R$250’

O empresário Milton Andrade tem utilizado a pandemia provocada pelo coronavírus para lucrar financeiramente e politicamente. Durante conversa num grupo de WhatsApp, no último dia 30, o presidente do PL em Aracaju, de modo a levantar suspeitas sobre compras feitas pelo Governo do Estado, disse considerar “um absurdo”, a Secretaria da Saúde pagar R$250 por unidade de teste rápido para detecção da covid-19.

Porém, dois dias depois, a Unidade Cardiotoracica de Sergipe LTDA – UNICAT –, uma das empresas de Milton Andrade, enviou proposta orçamentária à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe – Alese – oferecendo para venda testes rápidos para detecção de covid-19 pelo preço de R$ 330,00.

Num dos trechos da conversa no grupo de WhatsApp, Milton diz a um deputado estadual que, em embora não tivesse certeza, “soube que os testes rápidos [comprados pelo Governo do Estado] custaram R$ 250,00”. Em seguida, o empresário diz ter comprado o mesmo produto por R$ 100,00. “Se for verdade [o pagamento de R$ 250,00 por teste rápido feito pelo Governo do Estado], é um absurdo”, disse Milton.

De acordo com o orçamento enviado pela UNICAT à Alese, o teste rápido seria realizado no laboratório, para paciente há pelo menos 3 dias assintomático (afebril, sem uso de antitérmicos, e melhora dos sintomas respiratórios), ou há 14 dias do início dos sintomas. E, em caso de paciente sintomático, ou há menos de 3 dias sem sintomas, seria feita coleta domiciliar.

Assim, o teste rápido que o empresário quer vender à Alese saí pelo preço de R$ 330,00, mas, a partir do segundo paciente, o valor cai R$ 280,00, segundo proposta encaminha ao parlamento estadual. Esse valor, porém, ainda é superior aos R$ 250,00 que Milton considera ser absurdo ser pago pelo Estado para compra do produto.

Desse modo, Milton Andrade, que levou o partido de Edvan Amorim – o PL – para o grupo de apoio à pré-candidatura de Danielle Garcia (Cidadania) em Aracaju, tem feito política com a questão da pandemia e ao mesmo tempo, tenta lucrar, ao assumir que compra testes rápidos por R$ 100,00 para revendê-los ao Poder Legislativo por R$ 330,00.

Outro lado

Segundo a Comunicação do Governo de Sergipe, os testes para detecção da covid-19 adquiridos para a Rede Estadual de Saúde variam entre R$ 100,00 e R$ 195,00, haja vista terem sido realizadas diversas compras, com fornecedores diferentes.

Nota de Milton Andrade

Não digo que tenho surpresa com essa “matéria jornalística”. Esse portal tem se mostrado um grande, talvez por seu responsável já ter exercido cargo comissionado perante o governo ou ter tido boas verbas publicitárias da prefeitura de Aracaju, fiel escudeiro governista.

Vamos aos fatos:

Origem da denúncia: um print de conversa, em 30/04, num grupo de Whatsapp com 22 participantes, chamado “Novos Nomes da Política”. Nesse diálogo, o Dep. Estadual Rodrigo Valadares anunciou que pediu apuração de superfaturamento da compra de respiradores.

Respondi: “Deputado, não tenho certeza, nas soube que testes custaram (ao governo) 250 reais. Comprei por 100 reais. Se for verdade, é um absurdo.” Estávamos falando do valor puro e simples do insumo que permite leitura de detecção do COVID-19. Claramente, pedi apuração, sem fazer acusação leviana. Todos conhecem meu perfil ponderado.

Foi o suficiente para que o Zagueiro Governista responsável por esse espaço “jornalístico” entrasse em ação, misturando negócios pessoais com política, além de, claro, distorcer a verdade dos fatos.

Atendendo um pedido da Assembleia Legislativa, uma clínica que tenho participação societária enviou proposta no valor de 280 reais para aplicar em 60 funcionários daquela casa. Esse valor engloba frete do produto, custo com equipe para coleta sanguínea no local do contratante (Alese), impostos (16.25%), custo com equipamentos para leitura, custo com biomédicos para manuseio da coleta. Lógico que comparar preço final (280 reais), incluindo coleta no domicílio do contratante e todas as etapas mencionadas com apenas o custo do insumo de leitura é de uma desonestidade de informação que deve ser chamada de tudo, menos de jornalismo. Ah, nosso preço foi o menor apresentado…

Um jornalismo sério pediria ao governo explicações por comprar, segundo o próprio governo, testes por até 195 reais (quase o dobro que a iniciativa privada). Pelo volume, o menor preço deveria ser do governo. Mas não, aqui o jornalismo serve como retaliação a quem enfrenta o poder.

De forma proposital, mistura na notícia o lucro como algo criminoso (embora fosse a menor proposta) e mistura com partidos políticos, numa tentativa desesperada de desqualificar e desgastar minha imagem. Mas não resiste a uma leitura atenta e só coleta aplausos da plateia já convertida.

A tentativa dessa matéria é clara: ou cala-se ou iremos perseguir, inclusive em âmbitos fora da Política. Qual o próximo passo? Distorcer sobre outros negócios que faço parte? Atacar a família? Que seja! Não me calarei em hipótese nenhuma e continuarei denunciando eventuais excessos de preços, a falta de planejamento e a incompetência de certos gestores públicos no combate à pandemia

Conheci um pouco a história do responsável por esse espaço, Nélio Miguel. Uma história bonita, de luta, dura. Como sugestão, eu diria ao Nelio: você é melhor que isso. Não deixe que lhe usem para fins tão mesquinhos e baixos.

