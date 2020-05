Polícia prende suspeitos de roubo e receptação de motocicletas em Aracaju

12/05/20 - 08:15:47

A ação resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de duas motocicletas e uma arma de fogo

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam cinco pessoas suspeitas de roubo e receptação de motocicletas em Aracaju. O grupo criminoso foi preso na noite desse domingo, 10, durante ações realizadas em diversos pontos da capital.

As prisões tiveram início quando os policiais do Getam receberam a informação de que dois homens transitavam com uma motocicleta com restrição de roubo no Bairro Santa Maria. Ainda segundo a denúncia, a dupla, que já havia sido presa anteriormente pelo roubo de duas motocicletas, estava escondida em uma casa no Bairro Santos Dumont.

Com as informações, várias equipes do Getam foram para o local, onde dois homens estavam sentados em frente. Ao perceberem a presença dos policiais, eles fugiram para dentro da residência, sendo que, um deles, carregava uma arma de fogo nas mãos.

Diante do flagrante, os agentes entraram na casa, prenderam o homem, ainda em posse da arma de fogo, e mais três pessoas suspeitas que estavam no interior da residência denunciada.

Durante os questionamentos, os policiais confirmaram que entre os presos estavam os dois homens que transitavam com uma motocicleta roubada no Bairro Santa Maria, fato que deu início a ação policial. Eles confessaram que realmente roubaram a moto, e em seguida, entregaram ao receptador, em uma residência localizada no conjunto 17 de Março.

Imediatamente as equipes do Getam se deslocaram para averiguar a informação, e como resultado, flagraram duas motocicletas com restrição de roubo/furto, escondidas na residência do suposto receptador. Ele também foi preso.

As duas motocicletas com restrição de roubo e a arma de fogo foram encaminhadas à delegacia, juntamente com as cinco pessoas suspeitas. Os policiais confirmaram que todos eles possuem passagens pelo sistema prisional.

Fonte: ASCOM PM/SE