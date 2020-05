POLICIAIS PENAIS PRENDEM 9 PESSOAS TENTANDO ENTRAR COM DROGAS EM PRESÍDIO

12/05/20 - 14:11:50

Policiais Penais realizam na manhã desta terça-feira (12) a prisão de nove pessoas acusadas de tentarem introduzir entorpecentes no COPEMCAN

As informações são de que os nove presos, estavam levando mensagens aos internos e tentaram entrar com drogas na unidade. A investigação estava ocorrendo por parte da direção do COPEMCAN com apoio do DESIPE, onde foi constatado que maconha, ocaína e skank estavam entrando na unidade através de cigarros adulterados. Os entorpecentes estavam misturados com o fumo dos cigarros.

Na última sexta-feira a direção repassou aos Policiais Penais da portaria a forma de reconhecer tais produtos ilícitos já que são bem feitos e, na manhã de hoje conseguiram realizar o flagrante.

Os nove visitantes que foram flagrados pelos Policiais Penais serão encaminhados à Delegacia para serem adotadas as providências necessárias ao caso.

Com informações do repórter Sandoval Noticias