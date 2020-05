PSDB DE PORTO DA FOLHA TEM UM NOME PARA SER PRÉ-CANDIDATO A VICE-PREFEITO

12/05/20 - 05:17:00

A terceira via para disputar a prefeitura de Porto da Folha, continua trabalhando no sentido de fortalecer a pré-candidatura do PSDB no município.

As informações são de que o presidente do partido, o dentista Dr, Juarez Isidoro, iniciou o trabalho para fortalecer o grupo que tem no comando o sindicalista aposentado, Manoel Lima.

Para estruturar a agremiação e seus pré-candidatos, o partido irá inaugurar o escritório político no próximo mês, no Povoado Lagoa da Volta e iniciarão a divulgação dos trabalhos, visando emplacar os nomes de Manoel Lima (PTB), pré-candidato a prefeito e Dr. Juarez Isidoro, a vice.