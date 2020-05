SECRETARIA DA FAZENDA LANÇA NOVO SISTEMA PARA SIMPLIFICAÇÃO PAGAMENTOS

12/05/20 - 15:10:22

O pagamento de tributos estaduais está mais simples. A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) colocou à disposição da população um novo sistema em que centraliza e unifica as informações sobre valores que o cidadão ou empresa tem a pagar, sejam tributos a vencer ou em débito.

A nova funcionalidade pode ser acessada principalmente através de dispositivos móveis, além da forma tradicional por meio do site. A auditora Suzana dos Santos Lima Carvalho, da Assessoria de Recuperação de Créditos da SEFAZ, reforça que “as principais mudanças estão na centralização e na unificação das informações, facilitando para o contribuinte o entendimento sobre os débitos constituídos e o que há a pagar, sem a necessidade de consulta em ambientes diferentes. Dessa forma, o contribuinte tem toda a visão sobre as pendências, facilitando na quitação dos valores”, informa a auditora.

O coordenador da Assessoria de Projetos de TI da Sefaz, Cláudio Cavalcanti, acrescenta que o novo sistema é resultado de um trabalho conjunto da área tributária da SEFAZ, com as auditoras fiscais Suzana Carvalho e Sandra Mendes, além da área de tecnologia, que envolveu uma equipe com analista de sistemas, programadores e arquitetos de software.

“A simplificação apresentada no sistema foi possível graças à mudança de plataforma de desenvolvimento tecnológico implantada pela SEFAZ, aliando inovação tecnológica e novos conceitos de gestão financeira, contribuindo também para a melhoria dos sistemas de arrecadação do Estado”, explica Cláudio Cavalcante.

Foto: Submark/Sefaz

Porl: Helber Andrade