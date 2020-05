Segunda Jurídica da Fames aborda Justiça Penal Negociada e Implicações nos Crimes Eleitorais

12/05/20 - 14:24:15

Dando sequência à Segunda Jurídica, realizada pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, através da Escola de Gestão Governador João Alves Filho (EG), FAMES destacou o tema “Justiça Penal e Implicações nos Crimes Eleitorais”, abordado pelo Juiz de Direito e Eleitoral, Paulo Barbosa, e pelos advogados Evânio Moura, Cristiano Barreto e Jorge Teles.

Foram abordados dentro do tema, assuntos relacionados aos processos e suas soluções negociadas no âmbito da justiça eleitoral, tendo em vista as eleições como um todo. A intensão do encontro foi alertar aos advogados, procuradores municipais e prefeitos dos riscos que podem surgir nas eleições, onde há uma propagação de Fake News, além dos processos penais instaurados com o objetivo maior de prejudicar a concorrência eleitoral.

A discussão técnica travada pelo juiz Paulo Barbosa mostrou aos prefeitos o cumprimento da legislação penal, especialmente em relação aos crimes eleitorais e o cuidado que se deve ter com as notícias falsas e delações feitas à Justiça com o interesse exclusivo de difamar a imagem do concorrente. Participaram do encontro, juízes estaduais, promotores de justiça, procuradores da república, advogados eleitorais, procuradores municipais, prefeitos e assessores.

POR ASCOM/FAMES