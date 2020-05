Totalmente Demais- Eliza arrasa em coquetel da Bastille e deixa Carolina irritada. A diretora da revista tenta fazer de tudo para prejudicar a modelo

Está chegando a hora da segunda etapa do concurso garota Totalmente Demais, onde as modelos deverão saber se comportar em um evento da Bastille. Depois de ensaiar muito com Arthur (Fábio Assunção) e Max, Eliza (Marina Ruy Barbosa) chega deslumbrante no coquetel oferecido na casa de Lili (Viviane Pasmanter) e Germano (Humberto Martins).