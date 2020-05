Unit faz doação de EPIs e álcool gel em estados e municípios do Nordeste

12/05/20 - 11:01:41

Sensibilizado com a situação em que os serviços de saúde da esfera pública, principalmente, se encontram diante desse momento de pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus, o Grupo Tiradentes, reconhecendo o seu compromisso social, reuniu esforços e realizou doações de Equipamento de Proteção Individual (EPI) às Secretarias de Saúde dos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Foi um total de 11 mil luvas de procedimentos, 25 mil máscaras cirúrgicas triplas, além de três mil litros de álcool gel 70%.

Para o primeiro estado, o Grupo Tiradentes, por meio da Universidade Tiradentes (Unit) adquiriu 15 mil máscaras cirúrgicas (modelo triplo e descartável) e 11 mil luvas de látex (para uso em procedimento), e ainda destinou 100 litros de álcool gel 70% de seu estoque para uso da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe e da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, além do Hospital de Cirurgia.

Em Alagoas, a Unit adquiriu 2.220 litros de álcool gel 70% que foram doados entre a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Casa para Velhice Luiza Marillac e Batalhão de Polícia de Eventos. Já em Pernambuco, a Unit adquiriu 10.000 máscaras cirúrgicas, além de 700 litros de álcool gel que foram doados para Secretaria de Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes, Hospital Memorial de Jaboatão e Secretaria Estadual de Goiana, por meio do Hospital de Goiana Belarmino Correia. Este último também foi contemplado com camas hospitalares, cadeiras de acompanhantes para leitos e foi estruturada a brinquedoteca do hospital para melhor acolhimento da pediatria.

De acordo com a diretora adjunta da área da Saúde do Grupo Tiradentes, professora Wanessa Lordêlo,os profissionais de saúde que atuam na linha de frente em hospitais, unidades básicas de saúde nos municípios citados poderão ter ainda mais segurança durante as atividades de combate à pandemia pelo novo coronavírus.

“Compreendendo a nossa responsabilidade social e nosso compromisso com os parceiros das Instituições de Ensino do Grupo Tiradentes, nosso objetivo com a doação desses materiais foi contribuir com esses profissionais que atuam, incansavelmente, no combate ao coronavírus. Pensando neles e em como as instituições de saúde vêm acolhendo as pessoas necessitadas, o Grupo destinou uma verba de seu orçamento para colaborar com as entidades que estão em atendimento para o diagnóstico e tratamento de pacientes com o novo coronavírus em Sergipe, Alagoas e Pernambuco”, explica.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, professor Saumíneo Nascimento, esse tipo de ação é mais uma forma de colocar a missão de inspirar pessoas a ampliar seus horizontes. “Infelizmente, o cenário não é muito positivo para as Unidades de Saúde. Solidário a esse momento, o Grupo Tiradentes, por meio da Unit, vem recebendo inúmeros ofícios com pedidos de EPIs e materiais afins. Como infelizmente não temos condições de atender a todos, entendemos que uma forma de contemplar o maior número de pessoas foi doando para as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios de onde temos atividades”, pontua Saumíneo Nascimento.

Novo coronavírus

O Grupo Tiradentes vem contribuindo com a sociedade por meio de esclarecimentos sobre a pandemia que acomete o mundo pelo novo coronavírus por meio de um hotsite especial que traz informações essenciais sobre a doença COVID-19 e dicas de combate. Por meio da imprensa, as Instituições de Ensino Superior também colaboram com a população ao direcionar professores especialistas em diversas áreas do conhecimento com intuito de orientar a sociedade sobre boas condutas durante esse momento.

Em paralelo, as atividades presenciais do Grupo Tiradentes migraram para o modelo home office (administrativo e acadêmico) e as aulas passaram a acontecer ao vivo por meio das ferramentas do Google for Education, conforme orientado pelo Ministério da Educação e seguindo as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades públicas.

Por Raquel Passos

Foto assessoria