Abrajet Sergipe anuncia campanha para minimizar os efeitos da Covid-19 no turismo

13/05/20 - 08:13:06

A disseminação do novo coronavírus neste começo de 2020 já apresenta severos impactos na indústria do turismo. Dos guias às grandes cadeias hoteleiras, as perdas no setor são evidentes. Por conta disso, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Seccional Sergipe (Abrajet Sergipe) anuncia a campanha “Abrace o Destino”, com o foco nas regiões e atrativos que foram prejudicados com os efeitos da pandemia. “A ideia do projeto é acolher e, principalmente, ajudar roteiros locais que precisam de apoio neste período crítico. Trabalhamos com a divulgação de atrativos turísticos e achamos válido utilizar da comunicação para impulsionar a iniciativa”, explica o presidente da Abrajet Sergipe, Luis Mendonça.

O destino inicial está localizado no município de Itabaiana, a 45 km de Aracaju, e é conhecido como uma grande reserva de manejo e cuidado com aves de rapina. Trata-se do Parque dos Falcões, que é administrado por José Percílio e Alexandre Correia. “O parque possui uma despesa alta com a alimentação dos animais e a permanência do local fechado para visitações deixou tudo ainda mais difícil”, completa o presidente da Abrajet.

O projeto pretende a cada semana envolver um roteiro sergipano com o intuito de fortalecer a estrutura nas respectivas localidades. “É válido lembrar, que os mesmos devem apresentar uma conta bancária ou local próprio para recebimento da contribuição da campanha”, finaliza Luis Mendonça.

Parque dos Falcões

O Parque dos Falcões possui a autorização e apoio do IBAMA para a criação de aves em cativeiro e se tornou uma referência mundial no manejo, reprodução e reabilitação dessas aves. O roteiro se tornou um dos produtos ecoturísticos mais conhecidos do Estado e ainda oferece um passeio guiado pelas trilhas no Parque Nacional Serra de Itabaiana, com quem faz fronteira. Atualmente, o Instituto possui mais de 300 aves, entre gaviões, falcões, corujas, socós-boi, pombos, entre outros animais.

Mais informações pelo Whatsapp (79)9 9964-6336 e doações:

Banese

Banco 047

Agência 039

Conta Corrente: 003/100.449-6

CNPJ: 06.180.843/001-01

Instituto Parque dos Falcões

