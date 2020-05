Câmara de São Cristóvão recebe informações sobre ações de enfrentamento ao coronavírus

13/05/20 - 05:35:20

Em resposta ao requerimento apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de São Cristóvão, vereador Paulo Junior, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) enviou à Casa ofício informando as ações realizadas no município nesse momento de Pandemia contra a proliferação do novo Coronavírus.

Segundo as informações repassadas, as ações executadas estão de acordo com a Portaria n° 05/2020 e com base no decreto municipal 208/2020 mobilizando toda a equipe operacional em idas aos “terminais e pontos de ônibus, táxis e pontos comerciais como: lotéricas, supermercados e agências bancárias para levar orientação através do megafone das viaturas e fiscalizar a quantidade de passageiros que lotam os taxis e o transporte coletivo”.

Ainda de acordo com o ofício recebido pela Câmara, foi informado que há a realização diária de fiscalização e mesmo muitas vezes havendo descumprimento e desrespeito às regras, estão realizando demarcação nas vias e calçadas, para que as pessoas mantenham a distância de segurança (dois metros), conforme orientação do Ministério Público”.

A SMTT comunicou aos vereadores que enviou ofício às empresas de ônibus solicitando cronograma das ações de desinfectação e higienização dos ônibus que compõem a frota de transporte coletivo em São Cristóvão e aumento do número de veículos em horários de pico, além de operaçoes no terminal e locais em aglomerações de segunda a sexta-feira entre 06 e 08h e 17h e 19h com entrega de máscaras e duas vezes na semana blitzes em ônibus, taxis e veículos particulares.

Os parlamentares receberam cópias das informações recebidas na 12ª Sessão Plenária, (07).

Ascom/CMSC