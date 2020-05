Campanha educativa sobre uso da máscara continua nos terminais de integração

13/05/20 - 13:17:37

Em mais uma etapa da campanha educativa sobre autoproteção no transporte público, de modo a reforçar os cuidados que a população deve ter para evitar a propagação da covid-19, a Prefeitura de Aracaju distribuiu máscaras reutilizáveis e informações acerca das medidas de segurança na manhã desta quarta-feira, 13, entre passageiros do sistema.

Equipes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), órgão que coordena a campanha, estiveram presentes nos seis terminais de integração da cidade logo nas primeiras horas da manhã. A distribuição de máscaras é feita priorizando as pessoas sem o insumo, cujo uso em espaços públicos é obrigatório por decreto.

A auxiliar de serviços Maria Francisca aguardava o ônibus no Terminal de Integração da Zona Oeste quando presenciou a ação. Ela já estava usando a máscara, mas elogiou a iniciativa da Prefeitura. “É muito importante porque nós vemos algumas pessoas dentro do ônibus sem e ficamos com receio. Muitos não têm como comprar uma, então, assim, não há mais desculpa para não usar”, disse.

Para a massoterapeuta Paula Andrade, que também esperava o transporte no Terminal da Zona Oeste, além da distribuição da máscaras reutilizáveis, a disseminação de informação para a população também é importante. “Todo mundo precisa entender que a máscara é para se proteger e proteger o outro. Então tem que ter o trabalho de conscientização e eu acho perfeito o que vocês estão fazendo”, disse.

A Prefeitura de Aracaju adquiriu 50 mil máscaras para entregar à população que utiliza o transporte público. “A boa notícia é que a grande maioria das pessoas está cumprindo a determinação e usando a máscara. Sinal de que nosso trabalho, iniciado no final do mês passado, tem obtido êxito”, destacou o superintendente da SMTT, Renato Telles.

“Ainda assim, decidimos continuar com a campanha, para entregar àqueles que ainda não têm e também para levar às pessoas a mensagem de que é responsabilidade de cada um de nós a contenção do novo coronavírus em nossa cidade”, frisou o superintendente.

Outras ações

Além da campanha educativa, a SMTT vem tomando providências para garantir a proteção de usuários do serviço de transporte público. Neste sentido, determinou que as empresas adotassem um rigoroso esquema de higienização dos veículos, instalou recipientes com álcool em gel em todos os terminais para o uso dos passageiros e orientou fiscais em terminais a organizar o embarque de pessoas nos ônibus para evitar aglomerações.

Fonte e foto assessoria