Comandante do CBM/SE diz ao governador que “seguindo sua sugestão entrego o cargo”

13/05/20 - 12:49:22

O comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Sergipe (CBM/SE) coronel Gilfran Marceliocopete Santos Matueus, entregou o cargo na manhã desta quarta-feira (13), após ter uma conversa com o governador Belivaldo Chagas, via whatsapp.

Na conversa mantida com o governador, o então comandante disse que “conforme conversamos por meio de aplicativo whatsapp e seguindo a sugestão de Vossa Excelência, entrego o cargo de comandante geral do CBMSE”. Isso deixou a entender que o governador teria sugerido que ele entregasse o cargo, o que acabou acontecendo.

Gilfran conclui dizendo que “certo de que a corporação precisa de um comandante que tenha o apoio necessário para seguir em frente, reitero o protesto de estima e consideração”.

O coronel coronel Gilfran Marceliocopete Santos Matueus estava no comando desde outubro de 2018, quando substituiu um coronel José Erivaldo Mendes.

Até o fechamento dessa matéria o governo não havia se pronunciado sobre o assunto.