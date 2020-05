Coronel Alexandre da Defesa Civil será o novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar

13/05/20 - 15:56:25

O governador Belivaldo Chagas já definiu o nome do novo comandante do Corpo Militares de Sergipe CBM/SE) que assumira o lugar do coronel Gilfran Marceliocopete Santos Matueus, que entregou o cargo na manhã desta quarta-feira (13), após ter uma conversa com o governador.

O novo comandante será o coronel Alexandre José Alves Silva, que é o atual coordenador da ocupa a Defesa Civil.

