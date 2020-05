Creche Almir do Picolé recebe doação do Movimento “Energia do Bem”

13/05/20 - 05:02:40

Com o objetivo de ampliar a rede de solidariedade, a Energisa Sergipe acaba de realizar a doação de roupas adulto e infantil, calçados e brinquedos para a Creche Almir do Picolé, instituição situada em Nossa Senhora do Socorro, que desenvolve um trabalho social importante no auxílio a crianças e famílias carentes desde 2003.

A doação foi fruto da mobilização dos colaboradores da empresa, que durante uma campanha iniciada antes do período da pandemia, depositaram os materiais na caixa de coleta localizada no prédio sede da empresa. No total, foram arrecadados mais de 700 itens, que agora ganharam um novo destino.

A campanha faz parte do Movimento Energia do Bem, criado pelo Grupo Energisa, que vem realizando ações de solidariedade no combate ao novo coronavírus em todo o país. Aqui em Sergipe, foram feitas as doações de ventiladores mecânicos ao Hospital de Cirurgia e de máscaras N95 também para o Cirurgia e para o Ipesaúde. Também foi realizada a instalação elétrica dos Hospitais de Campanha dos Municípios de Aracaju e Lagarto e ainda, está em andamento uma arrecadação de recursos online para ajudar asilos em toda a área de concessão do Grupo, através do site evoe.cc/energiadobem.

A entrega da doação foi feita pelo Diretor técnico da Energisa Sergipe, Juliano Ferraz, que destacou a importância da ação. “Esta iniciativa é fruto da solidariedade dos nossos colaboradores, isso nos orgulha muito. Fazer o bem é importante e a Creche Almir do Picolé desenvolve um trabalho muito bonito”, relatou.

Segundo Almir, as doações serão distribuídas para as crianças atendidas pela creche e para famílias necessitadas. “Em média, ajudo 300 famílias por mês e essa doação, principalmente as roupas, veio em uma época certa, por causa do inverno. Quero agradecer de todo o coração aos colaboradores da Energisa Sergipe pela doação, Deus abençoe cada um que contribuiu”, concluiu.

Foto_Divulgação