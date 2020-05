Fames irá realizar encontro on-line para tratar sobre enfrentamento à Covid-19

13/05/20 - 16:23:38

Mais uma “Segunda Jurídica” da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, acontecerá no próximo dia 18 de maio, às 19. Desde o início da pandemia, a entidade vem realizando diversos cursos e encontros on-line para auxiliar os gestores municipais e a classe jurídica.

A segunda Jurídica/ Fames terá como palestrantes, a conselheira do CNJ, Drª. Flávia Pessoa, o conselheiro do CNJ e ex-presidente da OAB do Acre, Dr. Marcos Vinicius Jardim, o presidente do CESA Nacional, Carlos José da Silva e o Juiz de Direito e auxiliar da Presidência do TJ/SE, Dr. Marcos Pinto.

Neste encontro, o tema será voltado para as ações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no enfrentamento ao coronavírus e quais são as perspectivas do Poder Judiciário para o pós-crise. O assunto, de interesse da sociedade e da comunidade jurídica, será pautado com tópicos entorno das propostas do CNJ, a exemplo de regulação em fila única dos leitos de hospitais públicos e privados. Ouvir o CNJ e o Tribunal de Justiça neste momento, é importante para que os gestores saibam quais medidas estão sendo adotadas pelo Poder Judiciário no combate a crise gerada pela covid-19, e também, quais recomendações tem sido feitas aos Tribunais de Justiça Estaduais.

“Ouvir os conselheiros do CNJ é extremante importante para que a comunidade jurídica e os gestores públicos tenham entendimento de quais são as recomendações a serem adotadas pelos entes municipais e advogados”, reforça o advogado da Fames, Cristiano Barreto.

Os prefeitos, procuradores municipais e advogados em geral terão esclarecimentos acerca das recomendações do CNJ e do Tribunal de Justiça. Os presentes poderão tirar dúvidas relacionadas aos tratos com os processos referentes a Covid-19 e virtualização de julgamentos.

Para participar, o interessado deve acessar as redes de comunicação da Fames:

Por Yslla Vanessa/ Ascom FAMES