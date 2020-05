Fiscaliza SE: deputado esclarece repasses inseridos na plataforma

13/05/20 - 15:18:37

Na tarde desta quarta-feira (13), o líder da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Dr. Samuel Carvalho concedeu entrevista para falar sobre o Fiscaliza Sergipe, plataforma lançada pelo partido Cidadania 23 com intuito levar transparência para a aplicação recursos que estão chegando para o Estado e municípios combaterem a pandemia do Covid-19.

Na oportunidade, o parlamentar esclareceu que no site www.fiscalizasergipe.com.br é incluído todos os repasses do governo federal que são específicos para o combate à COVID-19. “Esses repasses estão especificados desta forma nos extratos dos respectivos ministérios, bem como valores de emendas individuais e de bancada de saúde e valores liberados pelo governo federal para uso durante a pandemia. A Prefeitura de Aracaju quer que a gente fiscalize só os recursos que entram no município com relação à saúde, mas a gente sabe que tem recursos quem vem para assistência social, educação e outros, por isso estamos fazendo de forma ampla, nessa plataforma tem recursos de todas essas áreas”, afirmou.

Sobre os lançamentos feitos referente a Prefeitura de Aracaju, o líder da oposição esclareceu que houve efetivamente um equívoco. “Houve duplicidade no lançamento, erro que foi corrigido logo depois. Vale esclarecer que valor de R$ 29.995.956,52, não reconhecido pela Prefeitura de Aracaju, refere-se ao saldo na conta do Fundo Municipal de Saúde em 31/12/2019. Segundo a Lei Complementar 172 de 2020, todos os saldos até esta data podem ser reprogramados e usados para o combate à COVID. Quero afirmar que nós fazemos uma oposição contributiva e continuaremos fiscalizando”, frisou.

