GM de Rosário identifica quadrilha do Pálio Branco e recupera celular

13/05/20 - 05:45:39

Na noite da sexta-feira, 08 de Maio, 02 indivíduos utilizando o veículo Palio de cor Branca, realizaram assalto a 01 morador portando arma de fogo.

A vítima foi abordada no conjunto Mutirão, os assaltantes anunciaram o assalto na tentativa de roubar a moto, a vítima entregou o celular, em seguida correu, momento qual o assaltante efetuou disparo em direção a vitima.

Populares informaram que após o assalto os indivíduos no Palio branco, fugiram acessando a BR 101 direção a Maruim.

A Guarda Municipal foi acionada e juntamente com a Polícia Militar realizaram deligencias porém, não localizaram os assaltantes.

Em ato contínuo o Secretário municipal Marcos Batista

confirmou com populares que o Pálio Branco foi visualizado em Japaratuba na mesma noite do assalto as 20hs e

ao retornar de Japaratuba, decidiram entrar no município de Rosário para roubar uma moto, a qual foi frustada porque a vítima entregou o celular e correu levando a chave da moto.

Os envolvidos foram identificados sendo 02 irmãos moradores do bairro Itacanema no Parque dos Faróis, ambos com passagem pelo sistema prisional por Roubo a moto e celular.

Nesta terça feira, 12 de Maio Séc. Batista e Cmt. GM Josenildo localizaram o aparelho celular no Parque dos Faróis, o Veículo utilizado no assalto localizado na Palestina de fora, e envolvidos foram conduzidos para prestar depoimentos na delegacia regional de Maruim, onde o delegado Dr Ataíde Alves instaurou inquérito policial.

Fonte e foto assessoria