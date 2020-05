Belivaldo Chagas diz que o comandante do CBM/SE não aceitou ceder dois bombeiros militares à defesa civil

13/05/20 - 13:56:47

Após entregar o cargo de comando do Corpo de Bombeiros Militares de Sergipe (CBM/SE) coronel Gilfran Marceliocopete Santos Matueus, e informar que teria sido uma orientação do governador, a assessoria do governo diz que o motivo teria sido uma ordem dada pelo governador e que o então comandante resolveu não acatar e por conta disso, pediu demissão.

Em nota, o governo de Sergipe informa que “o governador Belivaldo Chagas autorizou a cessão de dois oficiais do Corpo de Bombeiros para reforçar as ações na Defesa Civil do Estado e o comandante do Corpo de Bombeiros não concordou e pediu demissão do comando. O governo aceitou”, diz a nota.