Moradores da rua José Oliveira Filho, no Grageru, reclamam de “cratera” aberta

13/05/20 - 13:45:37

Há mais de 10 dias, em menos de dez metros, duas crateras se abriram na rua José Oliveira Filho, no Conjunto Leite Neto, bairro Grageru, na capital sergipana.

Inicialmente os moradores procuraram a DESO e obtiveram a informação de que o problema seria com a EMURB, da Prefeitura de Aracaju.

Então os moradores entraram em contato com a EMURB, porém até a presente data o problema não foi resolvido, tendo as crateras aumentado de tamanho com as chuvas, chegando ao ponto de um carro cair em uma das crateras durante um período de chuva, tendo alguns moradores colocado cascalhos para ver se amenizava a situação, bem como, colocaram pedaços de madeira para sinalizar as duas crateras e evitar que outros veículos e até mesmo pedestres e bicicletas caiam também.

Outro problema detectado e que fez os moradores reclamarem ao blog Espaço Militar, é a quantidade de buracos no asfalto devido às chuvas, necessitando uma operação urgente da citada empresa municipal para também equacionar este problema.

Matéria e foto do blog Espaço Militar