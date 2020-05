MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA REGISTRA A PRIMEIRA MORTE CAUSADA PELO COVID-19

13/05/20 - 13:31:27

Em nota divulgada nesta quarta-feira (13) a Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), confirmou a primeira morte causada pelo covid-19.

Segundo a SMS, a vítima era do sexo masculino, tinha 61 anos, e estava com quadro de comorbidade (problemas respiratórios). O senhor apresentou em sua residência um mal-estar no dia 07 de maio, vindo a óbito no mesmo dia. A confirmação veio por exame emitido pelo Laboratório Central (Lacen).

Até o momento, Estância possui 63 infectados pelo Novo Coronavírus, sendo que 1 veio a óbito. Ainda há um paciente internado na UTI, e outros 78 casos suspeitos aguardando resultados.

Com informações de Lagarto Noticias