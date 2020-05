POLÍCIA MILITAR E INSTITUTO CHICO MENDES FISCALIZAM RESERVAS DE PRESERVAÇÃO

13/05/20 - 05:00:33

A mobilização dos órgãos foi ocasionada por uma série de denúncias envolvendo crimes ambientais

Entre os dias 6 e 11 deste mês, o Pelotão Ambiental da Polícia Militar e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) atuaram em conjunto durante ações de fiscalização de reservas ambientais do estado.

A mobilização dos órgãos foi ocasionada por uma série de denúncias envolvendo crimes ambientais, principalmente, os ocorridos no Parque Nacional da Serra de Itabaiana e na Floresta Nacional do Ibura, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante a ação, foram flagrados despejos irregulares de dejetos, vestígios de desmatamentos e construções irregulares nos limites do Parque da Serra de Itabaiana. Já na Floresta Nacional do Ibura, foram descobertas invasões irregulares de áreas de preservação.

Ainda em meio à fiscalização, as equipes da Polícia Militar e do Instituto Chico Mendes apreenderam 56 aves da fauna silvestre na Feira das Trocas do município de Itabaiana. Os animais foram soltos no habitat natural e as gaiolas destruídas.

Os órgãos ambientais adotaram as medidas administrativas de acordo com as suas respectivas competências.

Informações e foto SSP