Prefeitura de Socorro e PM irão intensificar o cumprimento das medidas de isolamento

13/05/20 - 06:05:20

Com o objetivo de resguadar a segurança e a saúde da população Socorrense, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, irá oferecer suporte à Polícia Militar (PM), na realização das ações de conscientização e fiscalização realizadas no município visando garantir o cumprimento dos Decretos Estaduais de Combate ao novo Coronavírus (Covid-19).

Uma força tarefa conjunta foi formada na manhã desta terça-feira, 12, após uma reunião entre o prefeito Padre Inaldo e o Major Jorge Cirilo, do 5º Batalhão de Polícia Militar de Sergipe, com o objetivo de evitar as aglomerações de pessoas no município, em especial nos conjuntos João Alves, Parque dos Faróis, Jardim e Marcos Freire II, áreas onde tais ocorrências são mais constantes.

Para garantir o cumprimento das medidas de segurança impostas pelo Governo do Estado, o prefeito colocou a disposição da PM servidores da Guarda Municipal (GM) e também da Defesa Civil. “Mesmo diante do aumento de casos de coronavírus no município, a população parece ainda não ter se atentado à importância de permanecer em casa. Agora, com o apoio da Polícia Militar, vamos intensificar ainda mais o trabalho de orientação e conscientização da população”, garantiu Inaldo.

O major Jorge Cirilo, falou sobre a escolha das áreas que receberão maior atenção. “Será um trabalho consecutivo, que irá durar até o fim dessa pandemia. O nosso maior objetivo é buscar a conscientização da população e dos comerciantes, principalmente aqueles lojistas que insistem em abrir o comércio, mesmo sendo proibidos pelo decreto estadual”, explica o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Sergipe.

A ação já será colocada em prática amanhã, dia 13, iniciando pelo Conjunto João Alves Filho. Segundo o Major Jorge, o trabalho será realizado durante todo o dia, inclusive à noite. “A força-tarefa não terá apenas um dia de atuação em cada conjunto. Vamos trabalhar de forma contínua, até que a população perceba e entenda que estamos tratando da saúde social e de preservação de vidas”, disse o Major.

Fonte e foto assessoria