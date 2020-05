Radiojornalismo do interior em evidência

Nas últimas semanas o Ministério Público utilizou a linha editorial do Programa Radiofônico Jornal da Manhã, ancorado pelo radialista Lucas Brasil, na conceituada Rádio Eldorado FM 100,7 para pautar ações importantes em prol dos sergipanos. A linha editorial utilizada pelo radialista cobrou mais agilidade e menos burocracia da caixa econômica no saque do auxílio emergência, bem como, abriu espaço para graves denúncias que se referem a maternidade do município, ambas manchetes, com as ações ajuizadas pelo MP após as referidas observações do Jornal da Manhã. O programa radiofônico vai ao Ar de segunda a sexta-feira das 06 às 08 da Manhã e disponibiliza assuntos em destaque não só de Sergipe, mas também de estados onde existe grande audiência, a exemplo, de Alagoas, Bahia e Pernambuco.

“Concorrer com as plataformas digitais não é fácil, temos que utilizar algo indispensável no meio jornalístico, como por exemplo, a notícia sem distorção e checada in loco”, apontou, Lucas Brasil.

O programa matinal tem participação diversas dos ouvintes de diferentes localidades e repórteres correspondentes em vários municípios.