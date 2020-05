Saiba como manter a rotina de exercício físico durante pandemia

13/05/20 - 16:48:37

Unit Esportes incentiva práticas esportivas com aulas on-line. Aulões abertos também oferecem ginástica funcional e circuito de abdominal

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversas adaptações para a rotina de toda a população. Com as recomendações para ficar em casa durante a quarentena, os hábitos e cuidados com a saúde precisaram se reinventar. Por causa dos decretos, as academias estão temporariamente fechadas e diversos espaços públicos utilizados para a prática de atividades esportivas também sofreram restrições.

Com isso a forma de se movimentar e manter o exercício físico em dia mudou. Lives com os profissionais ganharam espaços e afastar o sofá para estar ativo nunca fez tanto sentido. O cuidado com a saúde vem sendo destaque durante a quarentena. Ações, como a do Unit Esportes, incentivam práticas esportivas com aulas on-line.

“Desde quando iniciou a quarentena, implementamos um cronograma com diversas aulas diariamente para as pessoas que já participavam das nossas ações presenciais, como clube de corrida, musculação, natação e treinamento funcional. São quatro horários com professores de Educação Física do Unit Esportes”, comenta o professor Walter Thiessen, coordenador de Esportes da Universidade Tiradentes.

“Por meio de ferramentas como o Hangout, os professores observam atenciosamente os alunos, para verificar se eles fazem os movimentos corretamente, de acordo, inclusive, com o condicionamento, pois eles já tinham o acompanhamento presencial. É uma forma de motivar e, também, prosseguir com o trabalho já realizado. Nas aulas, utilizamos equipamentos que encontramos dentro de casa. São treinos funcionais, alongamentos, circuito de abdominal, flexibilidade e diversas atividades que os professores elaboram a cada semana”, acrescenta.

“As lives do Unit Esportes estão me ajudando muito na motivação para me manter ativo fisicamente. E mais, interagimos com as outras pessoas, mesmo remotamente, e isso acaba nos mantendo psicologicamente e emocionalmente mais equilibrados durante o isolamento social. Um verdadeiro impacto positivo no corpo e na mente”, declara José Rabelo, CEO do Tiradentes Innovation Center.

Já para aqueles que não estão inscritos nos programas do Unit Esportes, o departamento também oferece aulões abertos pelo YouTube: “Neste caso, o professor disponibiliza o exercício físico para quem está iniciando e também faz adaptação com mais intensidade para as pessoas que já praticam alguma atividade física. São sempre duas opções para o público, iniciantes e mais avançados”, salienta Thiessen.

“Já podemos observar, por conversas com profissionais da área, reuniões virtuais e alguns estudos, que o nível de sedentarismo após a quarentena irá diminuir. Com isso, queremos contribuir para que as pessoas iniciem suas atividades para dar prosseguimento após este período”, finaliza.

Na programação dos aulões abertos, no próximo dia 18, às 18 horas, será realizado um circuito abdominal. As aulas são transmitidas pelo YouTube da Universidade Tiradentes.

Assessoria de Imprensa/Unit