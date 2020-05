SALES NETO DIZ QUE SETUR FAZ PLANEJAMENTO PARA ATRAIR TURISTAS PÓS PANDEMIA

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou na tarde desta quarta-feira (13), de uma live no instagram, promovida pelo presidente da Agaxtur Viagens, Aldo Leone Filho e sua esposa e influencer, Patty Leone. O secretário apresentou os principais destinos turísticos de Sergipe, a infraestrutura e culinária sergipana, além de falar sobre a construção do planejamento que está sendo desenvolvido pela Setur e o setor produtivo do turismo para atrair visitantes no pós pandemia.

Enquanto um vídeo era exibido na tela, Sales apresentou os principais destinos turísticos de Sergipe, como os cânions do Rio São Francisco, localizados no município de Canindé de São Francisco e a Rota do Cangaço, local em que ocorreu a emboscada que culminou com morte de Lampião. Foi exibida ainda a Lagoa dos Tambaquis, em Estância, que permite ao turista contato direto com os peixes; a Crôa do Goré, uma pequena ilha de areia branca que surge na maré baixa, no rio Vaza Barris, acessível através de lanchas, barcos ou catamarã; além das belas praias de águas mornas e sem pedras que permite o turista caminhar com segurança.

Sales apresentou a Aldo e Patty Leone a saborosa e rica gastronomia sergipana, composta pelo caranguejo, que é marcante no litoral, e a buchada de bode, como símbolo da culinária do Sertão, e enalteceu o setor hoteleiro. “Possuímos aqui em Sergipe desde Resort All Inclusive, a hospedagens aconchegantes, além de grandes hotéis com bandeiras nacionais e internacionais que atendem muito bem os clientes”, enalteceu.

Ele informou que tem conversado com empresários com o objetivo de adotar protocolos de segurança a serem estabelecidos pelo setor no pós-pandemia. “Estamos dialogando para reduzir a capacidade de passageiros em embarcações, evitando aglomerações e proporcionando melhor segurança aos turistas. Através do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), participamos de uma conferência com o Ministério do Turismo que vai implantar o selo “Turista Protegido”, que reconhece e classifica os estabelecimentos do setor que seguem boas práticas de biossegurança contra o novo Coronavírus, seguindo um único padrão”, revelou Sales Neto.