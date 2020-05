SEBRAE OFERECE CONSULTORIA GRATUITA AOS EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE SERGIPE

13/05/20 - 16:57:19

Agendamento pode ser feito pela Central de Relacionamento da entidade

O Sebrae oferece aos empresários um serviço de consultoria online gratuita para ajudá-los a enfrentar os desafios na gestão por conta da pandemia do Covid-19. O atendimento é direcionado a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, além de pessoas interessadas em abrir um negócio, com o objetivo de disponibilizar orientações e tirar dúvidas sobre diversos temas.

Por meio das consultorias os empresários podem receber auxílio sobre assuntos como marketing, finanças, inovação, planejamento estratégico, pesquisa de mercado, vendas online, comércio exterior, contratos e licitações, mapeamento de processos, negócios rurais, tributos, análise de plano de negócio e planejamento de abertura de negócio.

As consultorias têm a duração de uma hora e são realizadas utilizando ferramentas de videoconferências como o Microsoft Teams,Whereby e Zoom. Para ter acesso ao serviço, o empreendedor deve realizar o agendamento na Central de Relacionamento do Sebrae por meio do telefone 0800-570-0800. Lembrando que os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 ás 12 e das 14 ás 18h.

Na véspera da data agendada, a Central entra em contato com o cliente para confirmar o atendimento. A consultoria é realizada a partir de um link enviado por WhatsApp ou email no momento da confirmação do agendamento.

” Durante a conversa com o empresário os nossos técnicos realizam um breve diagnóstico da empresa, identificando algumas soluções que podem ser implementadas, além de disponibilizar um conjunto de capacitações que o Sebrae oferece e, caso seja necessário, a realização de novas consultorias. A ideia é oferecer algo prático e que possa ser implementado na empresa ao final do atendimento”, explica a gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae, Ana Teresa Silva Neto.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria