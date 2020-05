SENADORA DEFENDE QUE ELEIÇÃO MUNICIPAL SEJA ADIADA PARA O FINAL DO ANO

13/05/20 - 17:03:37

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) acredita que não há clima e nem condições para que as eleições ocorram em outubro próximo por conta da pandemia. “Vivemos um quadro muito difícil, onde não deve haver aglomerações e nem exposição em virtude do aumento do número de casos do coronavírus que tem matado cidadãos em todo o país”.

Para ela, é hora de investir em saúde e em políticas públicas que garantam tranquilidade às pessoas para que passem por esse momento com menos danos possível. “Não é momento propício para gastar dinheiro com eleição”, afirmou a senadora sergipana, ao ratificar o seu entendimento de que os recursos do fundo eleitoral sejam usados, em sua totalidade, para ações de enfrentamento à crise gerada pelo Covid-19. “Cada um faça campanha com o que tem disponível no bolso..

A democrata, no entanto, observou que o pleito deve acontecer, no máximo, até o final deste ano, considerando que os atuais mandatos encerram-se em 31 de dezembro. “Não há como adiar os mandatos dos atuais gestores, até porque essa prorrogação teria que passar pelo Congresso Nacional”, falou Maria do Carmo.