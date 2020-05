SÉRGIO REIS CHAMA ATENÇÃO PARA O DESEMPREGO CRESCENTE EM LAGARTO

13/05/20 - 05:52:40

Preocupado com o desemprego em Lagarto, principalmente em tempos de pandemia, o presidente estadual do MDB/SE, Sérgio Reis, lançou nesta terça-feira, 12, um vídeo nas suas redes sociais, para cobrar da Prefeitura de Lagarto mais seriedade e incentivo à política economia do município.

No vídeo Reis destaca dados e projeções pontuais quanto a desaceleração na geração de empregos. “A saúde pública nos preocupa muito, vivemos a pandemia do novo coronavírus. E com ela vem, como efeito colateral, o desemprego. Muitas empresas tiveram suas atividades paralisadas e não conseguem manter os funcionários. Isso é muito preocupante numa cidade como a nossa, onde o percentual de pessoas que têm uma ocupação, um trabalho é bem pequena. Menor ainda é o percentual de trabalhadores com empregos formais. Como não bastasse, o salário médio de um trabalhador no município é de 1,7 salário mínimo. Um dos menores do Estado”, explicou.

Sérgio Reis considerou ao dizer que “a administração municipal não tem uma política de incentivos para atrair investimentos, novas indústrias para o município”. Com isso, de acordo com ele, a participação da indústria no PIB de Lagarto está caindo. Hoje, nosso PIB Per capita é apenas 14 mil e 500 reais. Atrás de cidades como Itabaiana e Estância. Nossa participação na economia do Estado diminuiu. Do 5º lugar caímos para 6º. Isso significa menos empregos gerados”.

Em outra oportunidade, Reis indicou que a prefeita Hilda Ribeiro investisse mais no comércio local, pois a prefeitura de Lagarto estava preferindo adquirir produtos como álcool em gel, cestas básicas e máscaras de outros municípios. “É preciso incentivar os trabalhadores lagartenses, comprar os produtos locais e gerar renda para consolidar economicamente o município. É isso que um gestor deve fazer”, completou.

POR MDB-SE