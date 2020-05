TJ /SE solicita afastamento de vereador de Capela e irmão de Sukita, por fraude

13/05/20 - 14:32:52

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE) solicitou a Câmara Municipal de Capela, o afastamento cautelar do ex-presidente da Casa, o vereador José Adalton Santos, irmão do ex-prefeito Sukita, por fraudar uma nota de empenho para um suposto jantar que nunca ocorreu, no valor de R$ 7.900,00, para abertura dos trabalhos legislativos no ano de 2017.

De acordo com o documento enviado pelo Tribunal de Justiça, um outro envolvido, o servidor público Cleomarques Carlos Santos, afirmou a Promotoria “que o jantar não aconteceu, que o presidente da Câmara de Vereadores o Sr. José Adailton lhe pediu para assinar o referido cheque, que assinou o cheque, que foi junto de uma outra pessoa sacar o cheque no banco, que entregou o montante de de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), em espécie, ao Sr. Adailton, que Adailton pegou o dinheiro colocou no bolso e saiu da Câmara com o dinheiro, que Adailton teria dito que o dinheiro era para ajudar os irmãos que estavam passando fome”.

Assim, restou evidenciado uma conspiração no intento de fraudar o procedimento licitatório para auferir vantagem decorrente de tal ato ilícito.

Em suma, o Sr. José Adalto Santos, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Capela, na época dos fatos, se valeu do cargo para se apropriar do valor de R$ 7.900,00.