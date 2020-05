Uninassau presta homenagem a profissionais de saúde que atuam no São José e Renascença.

13/05/20 - 14:12:05

Os cursos de Enfermagem e Serviço Social da Instituição farão a entrega de brindes simbólicos

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio dos cursos de Enfermagem e Serviço Social, realiza, na próxima quinta-feira (14), às 10h, a entrega de brindes aos profissionais de saúde que atuam nos hospitais São José e Renascença. A ação foi programada em alusão ao Dia Internacional da Enfermagem (12 de maio) e ao Dia do Assistente Social (15 de maio).

A coordenadora do curso de Enfermagem da UNINASSAU, Silvia Roberta, disse que ação é uma homenagem da Instituição aos profissionais que vêm desenvolvendo um trabalho brilhante frente à pandemia do novo coronavírus. “Vamos fazer um ato simbólico, levando para eles cadernos, copos e caixinhas personalizadas com docinhos. É uma forma de agradecer aos enfermeiros e outros profissionais pela dedicação aos pacientes”, disse.

Ela atentou que os enfermeiros estão tendo um trabalho exaustivo por estarem mais próximos dos pacientes e se arriscarem a contrair o Covid-19. “Os profissionais arriscam também a vida de seus familiares. Eles sofrem pelo medo de contaminar a família, mas não desistem de ajudar ao próximo. Há muitos enfermeiros em outras funções, como a gestão. Alguns estão atuando de forma ampla em secretarias, direção e outros em unidades básicas de saúde”, explicou a coordenadora.

Live

Na terça-feira (12) foi realizada uma live com a enfermeira Silvia Roberta e o enfermeiro de UTI, Jonas Pinto com o tema “Atuação do Enfermeiro no cuidado ao paciente crítico com COVID 19”.