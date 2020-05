AÇÃO CONJUNTA RESULTA NA PRISÃO DE CONDENADO A QUASE 40 ANOS POR ESTUPRO

14/05/20 - 15:35:03

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na recaptura de José Adriano dos Santos Silva, 37 anos. Ele tinha sido condenado pela Justiça pelo crime de estupro e estava foragido do sistema prisional desde 2011. O suspeito foi encontrado nessa quarta-feira, 13, na cidade de Pedrinhas.

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, foram realizadas várias diligências que resultaram na localização do foragido. O suspeito também foi preso por tráfico de drogas, já que no interior da casa dele foram encontrados diversos papelotes de maconha. Na delegacia, ele apresentou identificação falsa, utilizando o nome do irmão.

Outras ações

Em outras ações policiais na quarta, 13, também foram presos quatro suspeitos de roubo, sendo dois residentes no povoado Bulandeira, em Arauá, e outros dois no povoado Volta, em Riachão do Dantas. Em Boquim, a polícia recuperou um aparelho celular roubado alguns meses atrás.

Nesta quinta-feira, 14, os policiais recuperaram objetos subtraídos ontem por um adolescente de 16 anos de idade. Ele foi flagrado pelas câmeras e confessou o ato infracional. Parte dos objetos foi recuperada.

Informações e foto SSP