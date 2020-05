Assembleia retomará sessão remota na próxima semana

A Assembleia Legislativa de Sergipe retoma suas atividades, ainda que de forma remota (virtual), na próxima semana. O presidente da Casa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB); o líder do governo, deputado Zezinho Sobral (PODE); e os demais servidores que foram infectados pelo coronavírus (COVID-19), atenderam todas as recomendações médicas de isolamento social, mesmo que assintomáticos, e estão plenamente recuperados para a retomada dos trabalhos.

O sub-secretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, confirmou que todos os 24 deputados estaduais estão sendo noticiados da volta dos trabalhos após uma breve pausa para a recuperação de alguns membros e para que fosse completamente finalizado o processo de desinfecção do edifício Construtor João Alves, sede do parlamento estadual.

Já na próxima terça-feira (19), o presidente Luciano Bispo deve se reunir com o líder do governo e com o líder da oposição, deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania), quando será definida a pauta a ser apreciada pelos parlamentares na sessão remota da quarta-feira (20). Por enquanto ainda não existe definição sobre que projetos estarão sendo apreciados.

Secretário de Educação

Também está confirmado que, na quinta-feira (21) e também de forma virtual, o secretário de Estado da Educação, Esporte e Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho, estará à disposição dos parlamentares sobre os rumos da educação pública em Sergipe, sobretudo, após a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

