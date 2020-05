Balada do Coronavirus

14/05/20 - 00:25:33

Diógenes Brayner – [email protected]om

Há um misto de medo e desleixo. Não dá para entender a população em relação à pandemia. O Covid-19 assusta o mundo, mas é vista insistentemente como uma frágil gripezinha no Brasil, principalmente entre os mais jovens. Passou a ser mais um motivo para curtição. Recentemente, em uma cidade baiana que faz fronteira com Sergipe, a Polícia teve que desmontar uma festa formada por pessoas que variavam de 18 a 25 anos.

Uma tremenda confusão na cidade, porque o ambiente era de “boa família”. Com muita bebida e som às alturas, a “Balada do Coronavirus” esfumaçava. Houve denúncia e a festa quase terminaria na delegacia. Isso vem acontecendo com frequência em todo o País, inclusive em Aracaju, principalmente nas praias mais isoladas. Sem dúvida, o Governo de Sergipe faz a sua parte, a Prefeitura também, mas segmentos da sociedade não crêem na doença, acham que só pega em idoso e botam pra rachar.

Fica tudo muito difícil. Como controlar um povo apegado ao samba e futebol, sem esquecer o forró esquentado nesse período em que se aproxima um São João que não vai acontecer? Quer dizer: oficialmente não, porque ninguém vai conter o arrasta-pé em fazendas, sítios, chácaras e casas de praias. Até mesmo na periferia das cidade, como também em Aracaju, ninguém vai resistir aos “Safadões” da vida. Cumprem-se o dever de proibir, mas quem vai fazer a ordem ser cumprida?

É muito difícil imobilizar um País tropical e isso trás muita preocupação ao Governo, porque a desobediência termina levando o problema para um sistema de saúde que beira à asfixia e começa a dar sinais de esgotamento. Segundo dados de um técnico da área, há “muita descrença na proliferação do coronavirus, principalmente por parte da juventude. Mas, já há indícios de que os jovens infectados são maioria, inclusive nos hospitais”. O detalhe é que muita gente com o virus não sente sintomas e transitam normalmente. Cada um assintomático contamina mais três, que passam o Corona para mais nove e daí sucessivamente.

A situação de Sergipe é preocupante, porque há um crescimento alto diário de infectados e os leitos nos hospitais públicos e privados começam a chamar a atenção do Governo pelas ocupações. Um detalhe: a presença nos postos para atendimento já chega a 50% e a cada dia aumenta mais. Um fato que vem acontecendo: já foram registradas 37 mortes, das quais 13 em Aracaju. Sinal de que cidades do interior têm 24 mortos, apesar da doença ainda estar sob controle na maioria delas. A tendência é chegar à triste situação da falta de leitos nas enfermarias e, principalmente, nas UTIs. Caso aconteça o o que não está distante – será o fim.

Nesse momento há necessidade de uma reflexão e que todos façam a sua parte, porque depois de infectado e sem ter onde ser atendido, não pode culpar o Governo. Sem medicamentos adequados e sem vacina, a melhor saída “é não sair” e esperar que se supere essa fase mais crítica que o Estado passa.

Salários dos servidores

Uma fonte bem afinada do Palácio dos Despachos avisou, ontem, ao final da tarde, que o Governo não deixará de pagar ao servidor dentro do período que vem fazendo todos os meses.

*** A mesma fonte diz que o Governo fará todo o esforço para continuar o pagamento dos servidores dentro do período que vem fazendo desde que assumiu o mandato.

Luciano negativo

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), anunciou ontem que fez novo teste do coronavirus e deu negativo. Ele, Roberto Bispo e alguns servidores da Alese.

*** Mesmo assim, Luciano vai manter o isolamento social e pede que a população só saia em extrema necessidade e use máscara.

Não houve sessão

Segundo o deputado Luciano Pimentel (PSB), não houve sessão remota ontem na Assembleia Legislativa, porque ainda tem pessoas contaminadas na Casa.

*** Essas sessões precisam de um grupo que põe os trabalhos no ar. Esse pessoal está se submetendo ao teste do Covid-19.

Hotéis fechados

O proprietário de um dos hotéis da orla de Atalaia disse ontem que apenas dois ou três deles, que têm convênio com a Petrobras e outras empresas, é que estão abertos.

*** Também algumas pousadas, que trabalham com familiares, funciona. O restante está tudo fechado.

***Acrescentou que não está havendo turismo em todo o Brasil nesse momento e que isso atinge diretamente o setor hoteleiro.

Não está descartado

A implantação do lockdown em Aracaju não é hipótese descartáda, mas também não há qualquer perspectiva de se impor isso em curto prazo. Talvez nem chegue lá.

*** O lockdown necessita de estudos profundos para ser implantado, através de análises sobre o momento e como resolver problemas que surgem com o fechamento.

Amigos infectados

Um político influente no Estado disse ontem que vários amigos da sua intimidade e aliados testaram positivo para o Covid-19, depois que se submeteram a exame.

*** Alguns se revelaram assintomáticos, mas outros estão com sintoma e começaram o período de quarentena.

*** Em Sergipe, a pandemia é crescente.

Precisa ter Cuidado

O ex-deputado federal Mendonça Prado diz que é preciso ter cuidado para não permitir que “autoridades governamentais mal intencionadas incutam em nossas mentes a ideia engenhosa de que só há uma causa mortis no Brasil.”

*** Mendonça deixa nas entrelinhas que estão havendo mortes por outras doenças, mas estão anunciando como se fossem pelo coronavirus.

PT faz reunião

O Partido dos Trabalhadores fez uma reunião online com todos os presidentes de diretórios em Sergipe, com a presença da presidente nacional Gleisi Hoffmann, do senador Rogério Carvalho e do presidente regional, João Daniel.

*** Aconteceu um debate e concluíram da necessidade de reforçar a presença do partido nas eleições municipais.

Não crê em adiamento

Segunda-feira próxima o PT vai reunir todos os pré-candidatos a prefeito e a vereador, para decidir como contribuir para a realização das próximas eleições.

*** O PT não acredita em adiamento do pleito e acha que “o máximo que pode acontecer é que ele aconteça mais adiante (novembro ou dezembro)”.

*** A legenda está conversando para a formação de alianças, mas com uma condição: o candidato a prefeito será Márcio Macedo.

Debates internos

O PSB vem realizando alguns debates internos e mini-conferências já em preparação para as eleições. O partido já está montando sua equipe de comunicação e o programa de Governo para depois da pandemia.

*** – A preocupação é elaborar um projeto para os desafios que Aracaju terá de enfrentar na pós-pandemia.

Nada sobre alianças

O PSB não está tratando sobre formação de aliança. O próprio pré-candidato Valadares Filho já deixou claro que “o debate político não é nossa prioridade nesse momento”.

*** O partido tratará sobre composições mais à frente, quando a pandemia estiver sob controle, porque a tendência agora é avançar.

Eleição para 2022

O ex-prefeito de Estância, Ivan Leite, agora no PSDB, não vê condições para que haja eleições municipais este ano. Defende que elas sejam prorrogadas para 2022.

*** – Seria essa a alternativa adequada diante desse tormento que estamos passando, disse.

*** Em caso de prorrogação para 2022, Ivan sugere que atuais prefeitos sejam proibidos de disputar reeleição, “porque eles ganhariam três anos a mais”.

Crise econômica

Ivan Leite diz que a prorrogação do pleito será necessário principalmente em um momento que se detecta crise econômica.

*** – Usar recursos que podem ser transferidos para o combate à pandemia em eleições, não será bom para um País em crise.

Apenas um detalhe

Ivan Leite filiou-se ao PSDB e a vice-prefeita Adriana Leite (sua mulher) se mantém no Republicanos. Se não houver alternativas, os dois podem formar chapa majoritária à Prefeitura de Estância.

*** Sobre o fato de uma chapa familiar, Ivan diz que os perfis não são iguais, “apesar de convergentes no aspecto social”.

Propõe inclusão

O líder do PT, Rogério Carvalho, disse que está propondo que, encerrada a pandemia, a grande maioria das pessoas que recebem o auxílio emergencial possa ser incluída entre os beneficiários do BPC.

*** – Mantemos também nossa bandeira de igualar o valor do auxílio ao salário mínimo em vigor.

Rogério representa

Rogério Carvalho entrou ontem com uma representação no MPDF, no MPF e na PGR solicitando investigação com base na denúncia de existência de grupos armados no acampamento antidemocrático na Esplanada.

*** – Milícias e seitas armadas não vão intimidar o Brasil e ameaçar nossa Democracia, disse

Buscando desculpas

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que “temos um presidente que não governa e vive negando a realidade ou buscando desculpas”.

*** – É preciso que seja chamado à responsabilidade e defina, junto com Congresso, STF, governadores e prefeitos o roteiro para superar a crise na saúde e na economia.

*** – É a sua obrigação!

Um bom bate papo

Será verdade? – Parece fake mas não é: um motel localizado em cidade do Rio Grande do Sul abriu as portas mas com uma condição: do casal só entra o homem ou a mulher.

Carro de Bois – Alguns restaurantes na praia de Atalaia estavam abrindo para acesso de clientes vips. Um deles o “Carro de Bois”. Depois de alertado foi que fechou.

Dunas Beat Bar – Denuncia que chega à coluna: o Dunas Beat Bar estaria abrindo suas portas nos finais de semana, com muito movimento. Fechado pela fiscalização.

Capitão Samuel – Fácil dizer que fiquem em casa com altos salários todos os meses. Disponibilizei metade do meu salário para compra e distribuição de cesta básica a quem precisa.

Diz a Folha – TCU determina que militares devolvam R$ 600 de auxílio emergencial e quer lista de nomes.

Paulo Pimenta – Vice Mourão confirma negociata de Bolsonaro com o Centrão: “Não adianta querer tapar o sol com a peneira”.

PT se rasga – Jornalista Décio Neves publica: Magoado, Dirceu resolve chutar o balde: “Lula é covarde. Estamos todos no mesmo saco”.

Diz o UOL – Bolsonaro diz que general Ramos se equivocou sobre menção à PF e anuncia fim das reuniões ministeriais.

Observatório Católico – Jovem franciscano que atendia dependentes químicos no Brasil falece vítima da Covid 19.